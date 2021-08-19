Министр транспорта просит ICAO остановить нелегальную миграцию по воздуху

BNS ru.DELFI.lt

Marius Skuodis Foto: Susisiekimo ministerija

Министр транспорта Литвы заявил, что необходимо на международном уровне принять срочные меры, чтобы прекратить осуществляемую Беларусью нелегальную миграцию, для которой используется международная гражданская авиация.

"Безопасность и репутация авиационного сектора - общая ответственность всех стран, поэтому необходимы срочные международные меры по преграждению контрабанды людьми", - заявил М. Скуодис. Проблему он в среду в телефонном разговоре обсудил с председателем совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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