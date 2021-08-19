Советник президента: по вопросу вывоза афганских переводчиков идут переговоры с Украиной

По вопросу вывоза из Афганистана граждан Литвы и помогавших военным афганских переводчиков идут переговоры с такими партнерами как Великобритания и Украина, сообщила старший советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

"Мы говорим с союзниками, в первую очередь, с американцами, однако также и с другими. Мы говорим с такими партнерами как Украина, которые также могут нам в этой ситуации помочь", - заявила в четверг радиостанции LRT radijas А. Скайсгирите.

Она отметила, что вариант с помощью Украины "вполне возможен", так как армии обеих стран поддерживают тесные связи, однако необходимы и политические решения.

"Поиск политических решений - это то, чем мы занимаемся. Постараемся действовать общими силами", - добавила она.

Министерство в начале недели сообщило, что сейчас в Афганистане находятся около 100 переводчиков и членов их семей, которые должны быть перевезены в Литву.

В 2005-2013 годах они помогали военным общаться с местными жителями, афганскими службами, а также участвовали в военных операциях против боевиков Талибана, и по этой причине получили угрозы. Переводчики утверждают, что их жизни в опасности.

Тогда министр иностранных дел Литвы Г. Ландсбергис гарантировал, что переводчикам, помогавшим литовским военным, будет предоставлено убежище.

Последние литовские военные вернулись из Афганистана в конце июня, когда блок НАТО решил выйти из этого конфликта, продолжавшегося двадцать лет.

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