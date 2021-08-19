МИД: двое граждан Литвы покинули Афганистан

Двое граждан Литвы, которые находились в Афганистане, благополучно покинули эту страну и добрались до безопасных государств, сообщило в четверг Министерство иностранных дел (МИД).

Сообщая эту новость, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис поблагодарил дипломатические и другие службы Германии, Казахстана и Киргизии за помощь в обеспечении эвакуации.

Министр также добавил, что министерство постоянно поддерживало связь с гражданами Литвы и искало решение в данной ситуации.

О других гражданах Литвы в Афганистане у МИД нет данных.

Вывоза из Афганистана ожидают около 100 помогавших военным Литвы переводчиков и члены их семей.

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