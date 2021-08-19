Спикер Сейма: противников вакцинации в Литве и Латвии объединяет символика

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что противников вакцинации от коронавируса в Литве и Латвии объединяет используемая на протестах символика.

"Что в настоящее время связывает Вильнюс и Ригу? Оказывается, не только гибридные угрозы от Лукашенко, но и звезды Давида, а также другие символы на протестах против прививок", - в среду написала спикер парламента в своем фейсбуке.

Это выяснилось в разговоре с председателем парламента Латвии Инарой Мурнице.

"Это заставляет задуматься, насколько искренней является радикальная гражданская позиция некоторых инициаторов, и насколько она стимулируется "со стороны". Уже ранее я говорила, что после общения с главами парламентов нескольких стран, я услышала, что протесты против законов о партнерстве в разных частях Европы также были очень похожими. Теперь сценарии повторяются", - написала председатель Сейма.

Она полагает, что в настоящее время "создается иллюзия угрозы, которая представляется достаточно одинаково, используются одинаковые символы".

"При помощи манипуляции символами на протесты призывают недовольных людей. Тех, кто хочет перемен, но не до конца понимает, в какую компанию может попасть. Увы, но сегодняшняя усталость - это очень благоприятная среда для манипуляций негативными эмоциями", - заявила В. Чмилите-Нильсен.

10 августа 5 тыс. человек собрались на митинг у Сейма в Вильнюсе против ограничений, вводимых правительством для людей, которые не привились.

Часть участников акции держали плакаты, на которых представители власти сравнивались с лидерами нацистской Германии, а люди сравнивали противников вакцинации с евреями во время Второй мировой войны - прикрепили к одежде звезды Давида.

После митинга часть протестующих устроила беспорядки, в ходе которых пострадали 18 полицейских.

В ту ночь было задержано 29 человек, 9 из них суд разрешил оставить под стражей.

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