"Delfi. Главное": спецвыпуск с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом И бывшим руководителем Спецмиссии Литвы в Афганистане Александрасом Матонисом

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Гость специального выпуска "Delfi. Главное" - министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Обсуждаем ситуацию на литовско-белорусской границе, помощь армии пограничникам, готовность Литвы и ее союзников противостоять провокациям со стороны белорусских пропагандистов и властей.

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