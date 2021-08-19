Скандально прославившемуся учителю не удалось пообедать в ресторане

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас стал невольным наблюдателем сцены с участием скандально прославившегося учителя Астры Астраускайте.

"Только что бывшая учитель (которая все еще пишет по-литовски с ошибками), автор перформансов на Лукишкской площади и известная бунтарка Атра Астраускайте не смогла пообедать в ресторане MOSS. Она пришла туда с адвокатом (по крайней мере так сказала она), видимо, готовится к защите по делу о беспорядках у парламента.

Разговор с официанткой был коротким:

Официант: мы обслуживаем только клиентов с "паспортом возможностей", предъявите пожалуйста.

Астра: Ой, девочка, есть у нас, есть, все хорошо.

Официант: Пожалуйста, покажите мне.

Астра: Сейчас-сейчас, сбегаем за ним.

Официант: Мне сейчас надо посмотреть, иначе не смогу обслужить.

Астра: Что за глупости? По какому закону вы его требуете?? Покажите этот законодательный акт. Я вместе с адвокатом, покажите ему этот документ, по которому требуете "паспорт возможностей"!", – писал в фейсбуке Жукаускас.

Он заметил, что официант еще пыталась что-то объяснить по хорошему, после чего он сам вмешался в разговор и потребовал соблюдать действующие правила.

"Тогда Астра с адвокатом сдалась, и перед тем, как хлопнуть дверью, сказала: "Ну и оставайтесь со своими возможностями", – рассказал Жукаускас.

"Ну и будем. Желаю сил официантам в этот период. Я почувствовал побочную пользу от "паспорта возможностей" – в ресторанах будет меньше неприятных соседей. А Астры останутся дома, надеюсь, другие рестораны будут такими же принципиальными", – писал советник мэра.

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