Министр экономики Литвы радикально сменила прическу

Светлые кудряшки стали отличительной особенностью внешности министра экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте. Однако политик рискнула хотя бы ненадолго испробовать другие варианты прически.

Не секрет что многие, услышав фамилию Армонайте, сразу представляют себе блондинку со светлыми кудряшками. Однако на этой неделе министр посетила салон красоты и изменила прическу.

"Мантасу удалось их выровнять, но надолго ли?", – подписано под фото, на котором запечатлена Армонайте и стилист Мантас Таутвайшис.

Новый имидж министра оценили пользователи социальных сетей. Многие отмечают, что без кудряшек Армонайте выглядит странно и непривычно.

Правда, нашлось немало людей, которые заметили, что такая прическа ей к лицу.

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