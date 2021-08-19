Глава Минздрава Литвы: такими темпами к сентябрю мы привьем 70% жителей

Если сохранятся нынешние темпы вакцинации, то 70% жителей в Литве удастся привить к сентябрю, а по мере улучшения ситуации можно будет пересмотреть ограничения, сказал глава Минздрава Арунас Дулькис.

"При нынешней ситуации 70-80% - это та весть, которая важна для нас. (...) Если нынешние темпы сохранятся - такие, какие наблюдаются последние несколько недель, то, видимо, это будет середина сентября, вторая его половина", – сказал министр в интервью Žinių radijas.

Он заметил, что если Литве удастся достигнуть этих показателей, а число пациентов с COVID-19 в больницах не будет расти, то часть запланированных на 13 сентября ограничений можно будет смягчить.

"Мы могли бы встретить сентябрь, а там правительство пересмотрело бы это ограничения, но не для ужесточения, а наоборот – мог бы быть пересмотр в другую сторону", – сказал Дулькис.

Бизнес в Литве с 16 августа мог выбирать - обслуживать все клиентов при введении дополнительных ограничений или только людей с "паспортом возможностей" безо всяких дополнительных ужесточений. С 13 сентября часть услуг смогут получать только владельцы "паспорта возможностей", который могут получить переболевшие, привитые или сдавшие ПЦР-тест.

По данным Департамента статистики, хотя бы одной дозой в Литве сейчас привиты 56% жителей.

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