Министр обороны обсудил с коллегой из Швеции положение на границе Литвы с Беларусью

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас обсудил с министром обороны Швеции Петером Хульквистом ситуацию на белорусско-литовской границе, сообщило в среду Министерство обороны (МО).

В ходе видеовстречи А. Анушаускас поблагодарил коллегу из Швеции за присланные матрасы, электрогенераторы, осветительные приборы и двухэтажные кровати, а также подчеркнул, что наплыв мигрантов в Литву этим летом - беспрецедентная ситуация, организованная режимом Беларуси гибридная атака.

Во время беседы А. Анушаускас подчеркнул, что стабилизировать ситуацию удалось с помощью международной поддержки, решений по возвращению мигрантов и наделения военных Литвы дополнительными полномочиями.

В свою очередь министр обороны Швеции заявил, что внимательно следит за опасной ситуацией на литовской границе, так как гибридная атака и поток дезинформации против Литвы влияет на ситуацию во всем регионе, поэтому странам важно обмениваться информацией и сотрудничать.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство - из Ирака. Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.

Литва планирует возвести на границе с Беларусью четырехметровый забор из колючей проволоки, что, по предварительным подсчетам, обойдется в 152 млн евро.

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