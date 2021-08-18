Советник президента Литвы: на белорусской стороне заметны опасные явления

Главный советник президента Гитанаса Науседы Дарюс Кулешюс сказал, что есть признаки того, что белорусская сторона привлечет к границе больше сил, поэтому нужно повысить готовность Литвы.

Советник президента напомнил об инциденте, зафиксированном во вторник, когда 12 белорусских пограничников, зашли на территорию Литвы. "Мы все знаем, все видели вчерашний инцидент, мы следим за ситуацией. Есть признаки того, что с белорусской стороны могут вовлечь больше сил, соответственно нужна и наша подготовка. Нашу подготовку соответствующим образом улучшили", – сказал в среду журналистам Кулешюс.

Напомним, что СОГГ Литвы информировала о том, что во вторник после полудня белорусские силовики в экипировке для подавления беспорядков в Шальчининкском районе, в Девенишкской петле, затолкали на территорию Литвы группу из 35 мигрантов и сами незаконно перешли границу Литвы.

По данным СОГГ, зафиксировано, что на литовской территории оказались 12 белорусских пограничников. После повторных требований литовских пограничников все нарушители вернулись на территорию Беларуси. Литовская сторона разрешила эту ситуацию без привлечения физических сил.

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