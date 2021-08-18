Обвинения в связи с участием в беспорядках предъявлены еще троим жителям Литвы

18 августа еще троим жителям Литвы были предъявлены обвинения в связи с организацией беспорядков у парламента. Подозреваемые задержаны, будет решаться вопрос назначения мер пресечения.

Расследование в связи с организацией беспорядков у парламента начали 10 августа 2021 года. Напомним, что во время беспорядков пострадали 18 стражей порядка. Были задержаны 26 человек, их подозревают в организации беспорядков, а одного из них вдобавок - в хранении наркотических или психотропных веществ.

Начато также расследование по 167 ст. УК ЛР (незаконный сбор информации о жизни частного лица). Это расследование было начато после того как в социальных сетях просили за вознаграждение указать личности полицейских и сотрудников СОБ, участвовавших в подавлении беспорядков.

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