Водитель выбрался из кабины самостоятельно. По словам очевидцев, помощь врачей водителю не потребовалась.

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