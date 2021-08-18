В Вильнюсе на стройплощадке перевернулся экскаватор

ru.DELFI.lt

18 августа, в 14.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Гирулю (Перкункемис) на стройплощадке перевернулся экскаватор.

Водитель выбрался из кабины самостоятельно. По словам очевидцев, помощь врачей водителю не потребовалась. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!