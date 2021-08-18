Спикер Сейма Литвы: с приближением учений "Запад" провокаций на границе может быть больше

После того, как 12 белорусских пограничников во вторник незаконно пересекли границу Литвы, председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что с приближением учений "Запад" провокаций на границе может быть и больше.

Действия должностных лиц минского режима осуждают также главы парламентов Эстонии и Латвии, глава Европейского парламента (ЕП). Они говорят, что на такие действия необходимо обязательно реагировать.

"Это очень серьезная и опасная провокация. Как мы только что обсудили, на уровне председателей парламентов мы хотели бы обратиться к председателям парламентов государств Европейского союза (ЕС), возможно, председателям парламентов стран НАТО, обратив внимание на такое недопустимое поведение и эти действия", – сказала В. Чмилите-Нильсен в среду журналистам в Вильнюсском районе, в Медининкай.

"Следует констатировать, что, видимо, в связи с подготовкой к учениям "Запад" таких провокаций может быть и больше. Очень важно, чтобы мы реагировали на них и чтобы эта реакция была солидарной", – добавила она.

Глава Сейма Литвы в среду в Медининкай обсудила ситуацию на границе с Беларусью вместе с председателем ЕП Давидом Сассоли, эстонским и латвийской коллегами Юри Ратасом и Инарой Мурниеце.

"Я считаю, что необходимо реагировать на такие вещи, когда нарушается территория другого суверенного государства. Это знак враждебности, и мы точно знаем, что Беларусь и режим (Александра - ред.) Лукашенко могут стать очень опасными", – подчеркнул Д. Сассоли.

"Я думаю, что это другой уровень, когда белорусские пограничники переступают государственную границу, с этим нельзя мириться, это серьезный сигнал", – сказал председатель Рийгикогу Ю. Ратас.

Глава Сейма Латвии сказала, что подобных провокаций в стране еще не было, однако этого можно ожидать в будущем, особенно в преддверии учений "Запад".

"Пока подобных провокаций в Латвии еще не было, однако кто знает, что будет дальше. Поскольку методы меняются, мы считаем, что применяются новые технологии, приближаются учения "Запад", о которых нам тоже следует очень серьезно думать", – сказала И. Мурниеце.

12 белорусских пограничников в экипировке спецназа в Шальчининском районе, в так называемой Девенишкской петле, во вторник вытолкнули в Литву группу из 35 мигрантов и сами незаконно перешли госграницу.

Литовские пограничники несколько раз предупредили белорусов, которые вскоре вернулись на территорию своей страны.

Министр внутренних дел Агне Билотайте назвала этот инцидент "дерзкой провокацией" и сказала, что принято решение усилить охрану границы".

Как сообщают ведомства Минска, в сентябре в российско-белорусских учениях "Запад-2021" будет задействовано около 13 тысяч военнослужащих.

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