Спикер ЕП: если будут беженцы из Афганистана, они должны быть распределены по странам ЕС

BNS, Игнас Ячаускас ru.DELFI.lt

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли заявил, что Европа должна готовиться к волне мигрантов из Афганистана, а Еврокомиссия должна принять меры по распределению этих мигрантов равномерно всем членам Евросоюза (ЕС).

"Конечно, будет (воздействие – BNS), так как такое явление, которое мы видим в эти дни, в эти часы, на самом деле спровоцирует миграционную волну", - в среду на пресс-конференции заявил Д. Сассоли. "У нас есть эта ответственность, и думаю, что ЕК может равномерно распределить мигрантов по всем странам Европы, по странам-членам, полагаю, что ЕК могла бы это сделать, чтобы было равенство. Я считаю, что это может быть сделано быстро", - утверждал глава ЕП. Он также добавил, что Европа должна приспособиться и принять граждан Афганистана, которые работали с военными из США и других западных стран, чтобы спасти их от мести Талибана. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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