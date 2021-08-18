В Клайпеде после бури сложилась чрезвычайная ситуация

"Мы работаем на пляжах 10 лет, но такое видим впервые – волны вымыли столбы, сети и другое оборудование на пляжах. Даже башню, в которой сидел судья унесло море", – сказала представитель Клайпедского волейбольного клуба Инга Думбаускайте, посетив площадку, оборудованную на II Мелнраге.

По ее словам, нанесен огромный ущерб.

"Что успели спасти, то спасли, столбы унесли в дюны, но неясно, каким будет ущерб. Печальная ситуация", – сказала Думбаускайте.

Она порадовалась, что быстро на ситуацию отреагировали спасатели и помогли спасти часть снаряжения. "Спасибо им за помощь", – сказала Думбаускайте.

Владелец бара Beach Bars на пляже для недееспособных людей Тадас Юнокас сказал DELFI, что они ночью приезжали на пляж, пытались спасти столы, стулья, водные мотоциклы. "Я приезжал и ночью, и утром, но ущерба избежать не удалось: поломана мебель, оснащение на детской площадке, деревянные дорожки", – сказал он.

По словам заместителя директора Klaipėdos paplūdimiai Александраса Сиакки, ветер, ливень и большие волны нанесли немалый ущерб.

"Ущерб подсчитаем, когда успокоится ветер и волны. Пока еще море бурное. Волны смыли деревянные дорожки, знаки, мусорные баки. Посмотрим, что будет дальше, как долго море будет бушевать, а пока ликвидируем последствия", - сказал он.

В Facebook жители делятся фотографиями тонущих после ливня автомобилей в Клайпеде, плавающих по улицам овощных лавок.

В городе затоплено немало улиц и дорог. Городские службы и спасатели просят жителей без надобности не выезжать из дома.

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