Глава МИД Литвы о переговорах по афганским переводчикам: положение сложное

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что переговоры с другими странами о том, чтобы перевезти в Литву помогавших литовским военным переводчиков, трудные, однако ведется поиск путей решения вопроса.

"Мы обращались практически во все государства, у которых есть полеты в Кабул. Со всеми говорили, ну, положение сложное", – сказал Г. Ландсбергис в среду журналистам перед заседанием правительства.

"Один пример: вчера я говорил с министром иностранных дел Испании, мы договорились, что у них есть незанятые места в нескольких самолетах, которые садятся в Кабуле. После посадки этих мест неожиданно становится меньше", – рассказал министр.

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Он добавил, что Литва "закинула удочки" со всеми партнерами, у которых есть самолеты, чтобы они забронировали места для помогавших литовцам афганских переводчиков.

Министерство в начале недели сообщило, что сейчас в Литву можно было бы перевезти около 100 переводчиков и членов их семей. Литовским военным помогали в общей сложности 115 переводчиков.

Во вторник в программе LRT "Тема дня" министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что был подготовлен план, как перевезти в Литву афганских переводчиков, однако этому помешало быстрое занятие Кабула силами Талибана.

"По поводу изменившихся планов могу сказать, что мы на самом деле старались. Когда происходил этот процесс с афганскими переводчиками, мы особенно не обнародовали детали, чтобы не навредить подготовке и т. п. В наших изначальные планы входил полет из Кабула в Литву в конце августа, потому что еще не были завершены все миграционные процедуры", - сказал он.

Министр объяснил, что переводчиков планировали перевезти самолетом Spartan вооруженных сил Литвы или воспользоваться другими возможностями, которые тогда были реальными.

А. Анушаускас в среду сказал журналистам, что сейчас Spartan - это не "тот самолет, который мог бы привезти такое количество человек".

"Понадобились бы и промежуточные посадки, а не все промежуточные посадки возможны", – объяснил он.

К президенту, премьеру, членам Сейма и министрам обороны, внутренних дел Литвы в середине июня обратились 12 переводчиков, которые помогали литовским военным в провинции Гор.

Они утверждают, что в 2005-2013 годах помогали военных общаться с местными жителями, афганскими службами, а также участвовали в военных операциях против боевиков Талибана, и по этой причине получили угрозы. Переводчики утверждают, что их жизни в опасности.

Тогда министр иностранных дел Литвы Г. Ландсбергис гарантировал, что переводчикам, помогавшим литовским военным, будет предоставлено убежище.

Последние литовские военные вернулись из Афганистана в конце июня, когда блок НАТО решил выйти из этого конфликта, продолжавшегося двадцать лет.

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