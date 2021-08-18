Глава МИД: Литва вручила Минску ноту из-за нарушивших границу пограничников

После того, как 12 белорусских пограничников нелегально пересекли литовскую границу, Министерство иностранных дел Литвы (МВД) вручило Минску ноту, сообщил в среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы информировали Беларусь, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации. Мы призываем воздержаться от происшествий, которые даже могут быть расценены как провокация, уже не говоря о настоящих провокациях", - сказал журналистам Г. Ландсбергис.

Он отметил, что об инциденте проинформировал и партнеров по НАТО и ЕС.

Министр отметил, что реакции Минска на предостережения со стороны Литвы стали "несколько спокойнее".

"Эти реакции теперь несколько более спокойные, мы видим после этого только очередные разговоры через СМИ. Но мы все равно сохраняем и официальное информирование правительства", - добавил Г. Ландсбергис.

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