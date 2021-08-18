Действия Беларуси поражают: обнаружена площадка для съемок "историй о Литве"

СОГГ Литвы распространила видео, на котором видно, как белорусские пограничники приводят мигрантов и имитируют из избивание литовскими пограничниками. Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что мы должны быть устойчивы к подобной дезинформации. Действия белорусских пограничников поражают – по словам Билотайте, получена информация о том, что соседи даже выбрали специальную площадку для "съемок эпизодов как литовские пограничники избивают нелегалов".

"Белорусский режим использует все возможные методы. Поскольку это гибридная атака, мы видим попытки распространения дезинформации. У нас есть данные о подготовленной площадке для съемок, там создана картина приграничной территории и снимают разные "истории", с помощью которых пытаются ввести в заблуждение международные организации, распространять дезинформацию в других странах и у нас", – сказала 18 августа Билотайте.

По ее словам, надо быть устойчивыми в отношении таких фейков. "Этот режим использует разные способы, видимо, нам придется быть внимательными, не принимать такую информацию со стороны Беларуси, поскольку у нее есть своя цель – дискредитация наших пограничников, нашей страны. Мы должны показать, что мы устойчивы к такой дезинформации", – подчеркнула министр.

СОГГ распространила видео, на котором 4 белорусских пограничника-провокатора зашли на территорию Литвы и ждали наших пограничников. Когда они пришли, провокаторы устроили настоящий спектакль.

"На этот раз мы испортим праздник белорусским провокаторам, не будем ждать их фейков, обо всем расскажем сами. Вот подготовленные белорусскими пограничниками 4 мигранта-провокатора приходят в Литву, но не спешат куда-то идти. Они ждали литовских пограничников. Тогда провокаторы вернулись на территорию Беларуси, и начался спектакль. Их стали снимать белорусские пограничники, а мигранты эмоционально рассказывали, "как их били литовские пограничники", – сообщает СОГГ.

После этого белорусские пограничники и мигранты удаляются вглубь территории соседней страны.

Билотайте пояснила, что СОГГ по мере возможности обнародует такие провоцирующие записи.

Она также объяснила, почему находящиеся в Литве мигранты распространяют разные фейки, например, будто их заставляют пить воду из унитаза или истязают электрошокером.

"Видимо, люди попали не туда, куда стремились. Вы понимаете, что они хотели в Германию или другую страну ЕС. А оказались в Литве, они не довольны условиями. Мы не можем предоставить им эксклюзивные условия. Мы делаем, что можем, стараемся обеспечить минимальный стандарт, но видим, что они пытаются показать, что все плохо. Это неизбежно. Хочу заверить, что мы соблюдаем стандарт и будем соблюдать", – подчеркнула она, заметив, что такие жалобы - тоже форма дезинформации.

"Видимо, белорусский режим заинтересован в афишировании такой информации и ее распространении, хочет показать, что в Литве как-то не соблюдают права человека", – заметила министр.

П этой причине, считает Билотайте, международные организации должны проверить, как соблюдают права человека в Беларуси.

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