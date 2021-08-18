Президент Литвы: инцидент на границе доказывает преступные действия минского режима

Зафиксированный пограничниками Литвы инцидент, когда 12 белорусских пограничников вытесняли мигрантов и сами зашли в Литву, ясно доказывает преступные действия минского режима, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Президент отмечает, что зафиксированный вчера литовскими пограничниками инцидент еще раз доказывает, что режим Беларуси занимается переброской нелегальных мигрантов через внешнюю границу ЕС, нарушая таким образом все имеющиеся международные нормы", - утверждается в комментарии, который в среду передали BNS представители президента.

Г. Науседа заявил, что режим, который превратил ищущих лучшей жизни людей в инструмент своей гибридной атаки и чьи пограничники при переброске мигрантов нарушают госграницу, создает опасность не только для соседних стран, но и для всего мирового сообщества.

Литовские официальные ведомства должны быть готовы к оперативной реакции на гибридные угрозы и нарушения границы.

"Необходимо обеспечивать постоянную охрану границы, в случае необходимости выделять для этого все силы и ресурсы".

Президент поблагодарил пограничников Литвы за то, что они не поддаются на провокации и фиксируют такие инциденты.

"Эта информация доказывает преступную деятельность режима Беларуси и помогает остановить ее", - утверждает он.

Администрация президента сообщает, что Г. Науседа на всех своих двусторонних и многосторонних встречах подчеркивает ответственность белорусского режима за гибридную атаку у внешней границы ЕС и НАТО, а также говорит о необходимости единого ответа на действия нелегитимного режима.

Во вторник Министерство внутренних дел Литвы сообщило о провокации со стороны Беларуси, когда госграницу незаконно пересекли и на территорию Литвы вошли 12 белорусских пограничников.

По данным МВД, в Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.

Видеозаписью этого инцидента во вторник вечером в фейсбуке поделилась Служба охраны госграницы (СОГГ). По данным службы, белорусы сами опубликовали, как группа мигрантов пытается попасть в Литву, однако умолчали, что мигрантов в Литву теснили белорусские силовики.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство - из Ирака.

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.

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