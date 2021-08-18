Глава Европарламента обещает Литве помощь в укреплении безопасности границы с Беларусью ЕС мог бы усилить санкции в отношении минского режима

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли обещает Литве помощь в укреплении безопасности границы с Беларусью.

Он подчеркнул, что Александр Лукашенко использует мигрантов как средство политического давления.

"Граница между Литвой и Беларусью - это граница Европы. Режим Лукашенко на самом деле использует несчастных людей, мужчин и женщин. Я видел вызывающие возмущение действия, когда пограничники выталкивают людей за границу. Это вопрос человечности, но также это и вопрос охраны границы Евросоюза", - заявил на пресс-конференции в Вильнюсе в среду Д. Сассоли.

Он отметил, что Европарламент и другие ведомства ЕС предпримут меры для охраны границы.

"Мы видели использование мужчин и женщин, это выталкивание в направлении Литвы - организованные режимом Лукашенко действия. Как я уже говорил, необходимо располагать средствами и ресурсами, чтобы мы могли защитить пространство Европы, поэтому Европарламент и другие ведомства должны принять меры", - заявил глава ЕП.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните отметила на пресс-конференции, что Литва очень серьезно оценивает инцидент на границе с Беларусью, когда во вторник 12 белорусских пограничников, выталкивая мигрантов в Литву, сами пересекли границу и зашли на территорию Литвы.

Она считает, что зафиксированная ситуация доказывает участие силовых структур Беларуси в организации нелегальной миграции.

"Должностные лица Беларуси участвуют в преступных действиях", - подчеркнула И. Шимоните.

ЕС мог бы усилить санкции в отношении Беларуси

Санкции Евросоюза (ЕС) в отношении Беларуси эффективны, они могли бы быть усилены, заявил председатель ЕП Давид Сассоли.

"Мы не хотим возвращения назад, что касается санкций. Мы видим, что это эффективный способ. Мы говорили с премьером (Ингридой Шимоните – BNS), говорили, что они могут быть усилены (...). Каждый раз, когда затрагивается кошелек, есть реакция, поэтому мы видим, что у этого может быть положительный эффект", - заявил Д. Сассоли.

"Мы не откажемся от санкций. Мы требуем освобождения политзаключенных, чтобы не было таких агрессивных фактов как захват самолета Ryanair, Романа (Протасевича), который под домашним арестом, однако он был унижен перед своим сообществом (...). Это унижение, мы хотим, чтобы это было возмещено", - заявил глава ЕП.

Д. Сассоли также заявил, что не понимает решения России о санкциях против него и еще нескольких чиновников ЕС и считает их ответом на принципиальную позицию ЕС в отношении России.

ЕС ввел секторальные санкции в отношении Беларуси в конце июня.

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