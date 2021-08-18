Увеличился поток белорусских товаров, следующих через Литву

Несмотря на попытки Запада с помощью санкций усмирить белорусский режим, поток товаров из этой страны через Литву пока не только не снизился, но наоборот, достиг рекордных размеров: компании спешили закупиться, пока не ввели ограничения.

По данным Департамента статистики Литвы, в первые 6 месяцев этого года импорт из Беларуси вырос на 58,3% и составил почти 560 млн. евро.

По размеру импорта в Литву лучше показатели только у США.

Белорусские товары составляют небольшую часть - всего 3,3% всего импорта в Литву, или почти столько же, сколько из Франции.

А вот экспорт в Беларусь в этом году снизился больше чем на 1/10 часть. Из Литвы в Беларусь выслали товары на сумму 465 млн. евро.

По словам экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, результаты прошлого полугодия показали, что литовский бизнес не снизил свою зависимость от белорусских товаров.

Однако секторные санкции ЕС ввел только в июне и коснулись они таких товаров, которые в Литву практически не идут - это нефть, удобрения, табачные изделия.

Кроме того, годовой показатель, по словам экономиста, мог исказить спад, зафиксированных в прошлом году по причине пандемии, а сейчас литовская экономика встает на ноги.

Еще одна причина впечатляющего импорта из Беларуси в этом году – цены на сырье. В прошлом году в первые шесть месяцев они сильно упали, а в этом - сильно выросли.

Повилаускас считает, что на результате сказался и тот факт, что литовские предприниматели из-за санкций старались до их введения заказать как можно больше товаров. В этом году на 74% вырос импорт черных металлов (это обусловлено большим спросом и ростом цен).

Однако экономист считает, что эти данные - уже прошлое, поскольку отношения между Беларусью и Литвой накалены, а это приведет к ухудшению показателей во втором полугодии. Он отмечает, что санкции скажутся и на литовском бизнесе, особенно решение США ввести санкции в отношении продукции "Беларуськалия". С декабря Клайпедский порт не сможет осуществлять перевалку грузов этой компании, лишится заработка и "ЛЖД".

Глава "ЛЖД" Мантас Бартушка уже заявил, что по этой причине компании потребуется госпомощь в размере около 60 млн. евро или придется увеличить тарифы на 30%.

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