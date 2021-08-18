Исследование: Литва – третья в ЕС по объему теневого рынка табачных изделий

Рынок контрабандных товаров в Литве продолжает расти - в прошлом году выкурено 580 млн контрабандных сигарет, из-за чего государство недополучило 82 млн евро потенциальных доходов. Хотя общее потребление сигарет упало на 6%, доля теневого рынка была самой большой за пять лет.

По данным проведенного KPMG исследования, доля нелегальных табачных изделий выше только во Франции и Греции.

По данным исследования, в 2020 году доля нелегального рынка в Литве составляла 20,2% - на 2,5 пункта больше, чем год назад. В Латвии зафиксирован рост на 5 пунктов - до 19,1%, а в Эстонии теневая доля снизилась на 0,7 пункта до 6,7%.

В прошлом году из-за теневого табачного рынка Литва не получила 82 млн евро налогов - на 25% больше, чем в позапрошлом году, когда Литва не получила 68 млн евро. Латвия не получила 59 млн евро, а Эстония - 16 млн евро.

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В Литве в прошлом году было выкурено 580 млн нелегальных сигарет - на 40 млн больше, чем в 2019 году. Всего в стране в год выкуривается 2,88 млрд сигарет.

88% контрабандных сигарет прибыло из Беларуси.

Потребление нелегальных сигарет в странах ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии продолжало падать, однако на 0,5% увеличилась теневая доля рынка - в 2020 году в ЕС она составила 7,8%. Эта часть в Литве была выше почти в 2,5 раза.

KPMG провела исследование по заказу компании Philip Morris International. Эксперты оценивали ситуацию в 27 странах ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии.

Невераускас: опровергнут миф, что Литва - только промежуточная станция

В связи с дальнейшим ростом контрабанды сигарет глава Национальной ассоциации производителей табачных изделий Арнас Невераускас заявил, что это опровергает миф, что Литва - только промежуточная станция на пути с Востока на Запад.

"Каждая пятая сигарета - контрабандная, а это показывает, что сигареты используются в Литве. Иногда можно услышать в публичном пространстве, что для Литвы более актуальна проблематика транзитной страны, а не страны, где потребляют сигареты, но этот миф опровергнут", - заявил BNS А. Невераускас.

По его мнению, влияние на рост контрабанды оказывает географическое положения Литвы и разница в ценах в Беларуси и Литве, которая является значительной.

А. Невераускас подчеркнул, что влияние на это оказывает и то, что контрабандисты лучше организованы, они быстро переориентируются, так как уже не отдельные лица везут что-то через границу.

Он полагает, что объемы контрабанды в будущем будут расти, так как повысится акциз (на 7% в течение трех лет), будут расти цены.

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