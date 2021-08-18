Министерство также сообщило, что общеобразовательные учреждения подготовились к контактной работе. Кроме прочего, во всех школах детям создали условия для добровольного тестирования.

"Радует, что привились больше 73% работников системы образования, вероятно, до сентября этот показатель увеличится. Прививаться могут и дети с 12 лет. Я благодарю родителей и администрацию школ, которые побуждают других вакцинироваться, напоминают о такой возможности. От каждого члена общины будет зависеть уровень безопасности в школах", – сказала министр.

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Контролер по правам человека Эдита Жёбене подчеркнула, что все дети должны получить право на качественное обучения, чтобы пандемия не стала поводом не пускать детей в школы.

Между тем советник Литовской ассоциации муниципалитетов Йонас Мицкус сказал, что община системы образования и родители должны сделать все возможное для безопасного возвращения детей в школы.

"Вся община, включая родителей, должны участвовать в создании условий для безопасного возвращения детей. Чем больше членов общины привьется и будет тестироваться, тем менее актуальным будет управление потоками в школах", – сказал Мицкус.

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