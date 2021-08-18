Прогноз синоптиков: от лета останутся одни воспоминания

В среду Литва останется в юго-восточной части циклона, центр которого находится над серединой Балийского моря. Больше всего осадков ожидается на западе страны, местами будут идти ливни с грозами. Ожидается сильный северо-западный ветер, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Днем будет всего 16-21 градус, теплее всего будет на юго-востоке - 21 градус.

В Вильнюсе и Каунасе из-за облаков будет выглядывать солнце, вероятность осадков невелика. Днем будет 19-21 градус. В Клайпеде будет пасмурно. Почти весь день ожидаются дожди. Будет дуть сильный порывистый ветер, скорость ветра до 22 м/с. Днем будет всего 17-19 градусов тепла.

В четверг Литва останется в зоне циклона, поэтому осадки не уйдут. Ночью дожди будут идти у моря. Днем время от времени осадки ожидаются в большинстве районов страны. Местами будут идти сильные дожди с грозами. Ночью будет 10-15, а днем 16-21 градус тепла.

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