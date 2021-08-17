Вице-министр: почти 20 мигрантам из Ирака куплены билеты на самолет домой

Литва уже купила обратные билеты почти 20 незаконно попавшим в Литву иракцам, они согласились добровольно вернуться в свою страну, говорит вице-министр внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс.

"Новый позитивный поворот – граждане Ирака, нелегально попавшие в страну в июне, уже начали покидать Литву добровольно, после того, как в нашей стране побывала высокопоставленная делегация министерства иностранных дел Ирака – они убедили некоторых людей покинуть Литву добровольно. На сегодняшний день уже куплены билеты почти 20 мигрантам, в их отношении ведется процесс добровольного возвращения", – сказал вице-министр на пресс-конференции для литовских и зарубежных СМИ в онлайн-режиме.

Посол по миграции, бывший министр иностранных дел Линас Линкявичюс также сказал, что видит серьезное отношение со стороны иракской делегации, и приветствовал решение Иракских авиалиний прекратить рейсы в Минск.

"Опять же – это неустойчиво, мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Важно также не допустить другие альтернативы, так как они (Минск – BNS) ищут другие альтернативы, другие компании, которые выполняли бы эти полеты. Это на самом деле сложно, так как люди концентрируются в Минске. Будем надеяться, что они вернутся в Ирак", – сказал дипломат.

А. Абрамавичюс также признал, что прекращенные полеты могут быть "в любой момент" возобновлены, а перерыв в несколько недель позволяет службам Литвы сконцентрироваться на рассмотрении прошений мигрантов и вопросах их размещения.

По его данным, после того, как Литва стала строже контролировать границу и не пускать мигрантов, за две последние недели в Литву нелегально попало около 80 человек, преимущественно – из уязвимых групп.

"Все попавшие в последнее время мигранты оказались в Литве только по гуманитарным причинам, все остальные были направлены на пункты пересечения границы или в консульства", – сказал вице-министр.

В последние месяцы выросла нелегальная миграция в Литву из Беларуси, в общей сложности на границе в этом году уже задержано более 1,4 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно – из стран Ближнего Востока и Африки, у большинства из них нет документов.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.

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