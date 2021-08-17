Премьер-министр Литвы назвала условие, при котором могут отказаться от ограничений

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, на каких условиях правительство готово пересмотреть ограничения или вообще от них отказаться. Для таких перемен темпы вакцинации должны стать достаточно высокими.

"Если темпы вакцинации будут высокими, тогда правительство готово пересмотреть предложенные ограничения или изменить их, а, может, и совсем отказаться. Для этого темпы вакцинации должны быть очень высокими. За оставшийся месяц мы должны привить около 400 000 человек, чтобы можно было говорить о 70% людей, привитых хотя бы одной дозой", - сказала Шимоните.

Она порадовалась ускорению темпов вакцинации.

"Мы видим рост числа прививающихся, в день прививаются около 10 000 человек. Это очень важно. Ведь каждый день в больницы привозят 40-50 человек, (…) к сожалению, койки в реанимациях быстро заполняются, каждые выходные в реанимации попадают по 10 человек. В реанимацию кладут людей, которые борются за жизнь, некоторые проигрывают эту битву, например, вчера скончались четыре человека. (…) Все они, к сожалению, были непривитыми", - сказала Шимоните.

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