Судья: находятся лица, которые не прочь заработать на сложившейся в Литве ситуации с нелегальной миграцией

Мариямпольский суд приговорил к аресту на 40 суток гражданина Узбекистана, который вез в своем автомобиле сбежавшего из Центра регистрации беженцев нелегального мигранта.

Суд принял решение 16 августа. Гражданин Узбекистана был заказан за перевозку нелегала (он намеревался вывезти его из Литвы).

Представитель суда Гедре Арбачаускайте сказала, что гражданин Узбекистана был задержан 5 августа, когда вез на автомобиле Mercedes-Benz нелегального мигранта.

Машину остановила полиция Мариямпольского округа. Суд разрешил взять иностранца под стражу. Гражданин Узбекистана Б.С. получил рабочую визу в Латвии, он ехал транзитом через Литву.

Мужчина полностью признал свою вину.

В течение 14 дней осужденный может просить пересмотреть дело в суде.

Судья Вилма Гадишкене сказала, что наблюдается такая тенденция - появились люди, которые не прочь заработать на сложившейся в Литве ситуации с нелегальной миграцией – немало мигрантов любой ценой пытается попасть в Западную Европу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!