Представитель пенсионеров Литвы: уже и наши грозятся идти с вилами и топорами

Власти Литвы ищут способ выдачи привитым жителям паспорта возможностей, руку помощи протянули фармацевты. Глава Литовской ассоциации пожилых людей Грасильда Макарявичене сказала, что пенсионеров этот вариант обрадовал бы. Сейчас, по ее словам, пожилые люди очень обеспокоены, а некоторые даже намерены протестовать. Макарявичене сказала, что ей приходится успокаивать членов ассоциации.

В интервью Delfi она сказала, что большая часть пожилых людей прививается охотно.

"Мы работаем по территориальному принципу. В Вильнюсе у нас больше 9000 членов, представитель есть в каждом районе. Я провела опрос, не привились только 50 человек. Нельзя загонять людей такого возраста прививаться, ведь есть разные проблемы – и аллергии, и проблемы с системой кровообращения, и прочее, но все равно не привиты всего 50 и все по причине болезней. Люди прививаются", – сказала Макарявичене.

На сегодняшний день во всей Литве ассоциация объединяет 59 612 членов. По ее словам, если "паспорт возможностей" можно будет получить в аптеках, это будет очень удобно.

"Ведь у людей есть проблемы со здоровьем, они ходят в аптеки", – сказала глава ассоциации.

Однако она признала, что решения властей вызывают беспокойство у членов ассоциации.

"Беспокоит, что государство разделило людей на группы. Не надо людей насильно гнать, не надо пугать, Постоянные запугивания. Разве так можно?", – вопрошала она и подчеркнула, что во время пандемии важно соблюдать все правила – носить маски, соблюдать дистанцию, она с коллегами носит и бутылочку с антисептиком в сумочке.

"Но вот такие запугивания вызывают панику. Я не знаю, как я в одиночку смогу справиться с ситуацией. Был митинг – так нельзя себя вести. Надо требовать у власти, требовать, (…) но участники митинга, если хотят митинговать, то должны делать это культурно, спокойно и высказывать свои требования в правовой форме, в человеческой", – прокомментировала она митинг 10 августа.

Макарявичене критиковала и власти, которые, по ее мнению, должны были выйти и поговорить с участниками митинга.

"Я слышала, как руководство ДГБ сказало, что уже сообщалось о таком страшном митинге. Так почему не было реакции? Почему с людьми не говорили? И люди не должны себя так вести. Зачем эта виселица? Там наверное было больше провокаторов, чем нормальных спокойных людей", – заметила собеседница.

Макарявичене возглавляет ассоциацию уже 17 лет. По ее словам, сейчас очень сложное время, пенсионеры возмущены отсутствием коммуникации.

"Наши уже говорят, что пойдут с вилами и топорами. Я отвечаю, люди, успокойтесь, пока никуда не пойдем. Приходится успокаивать. А они мне: ты заодно с ними! Я говорю, я с вами, вы меня выбрали 17 лет назад, я возглавляю организацию. Если вы мне не доверяете, я уйду, живите, как хотите, но по-человечески, культурно, а не так. Возвращаюсь каждый раз как выжатый лимон, голова болит. Но если ничего не изменится, я не смогу остановить всю массу", – сожалела глава ассоциации.

Она заметила, что члены ассоциации придут на протест на костылях, приедут на колясках.

"Говорят, может не осмелятся по нам стрелять и газом травить? Разве это надо было делать? Мне кажется, нет. Если их предупреждали, как сказал Яунишкис, еще в феврале предупреждали о беспорядках. Почему не реагировали?", – возмущалась Макарявичене.

Однако она надеется, что этот кризис закончится.

"Я очень верю. Успокаиваю людей, после всего так тяжело. Если это будет и дальше, будет страшно, я не смогу никого остановить. Сейчас успокаиваю, говорю, что это недоразумение, может, провокаторы, но люди не дураки. Не надо их принимать за дураков. В нашей организации есть клубы по интересам: есть клуб обороны, есть клуб системы МВД, работников искусства. Это люди не из подворотен, умные люди. Надо спрашивать, что делать, как поступать", – предложила Макарявичене.

Она признала, что до сих пор ни разу не встречалась с представителями правительства.

Глава ассоциации порадовалась, что встречалась с президентом, представителями прежней власти, но с нынешним правительством, к сожалению, не встречалась.

"Говорят: с неправительственными организациями говорили. Меня ни разу не пригласили, а ведь я представитель многочисленной неправительственной организации", – заметила Макарявичене.

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