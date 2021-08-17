Коронавирус в Литве: 560 новых случаев, скончались 4 человека

За минувшие сутки в Литве было выявлено 560 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 4 человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

Департамент статистики сообщил, что один умерший относился к возрастной группе 70-79 лет, трое были из возрастной группы 80–89 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 253 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,3%.

За минувшие сутки было сделано 5805 молекулярных (ПЦР) и 7869 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 290 тыс. 766 человек, из них всё еще больны 5987.

От коронавируса в Литве скончались 4458 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9106 смертей.

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