Сообщение о несчастье поступило 17 августа, в 07.40 ч.
По предварительным данным, в Паневежском районе, в деревне Генетиняй, был обнаружен съехавший с дороги и перевернувшийся автомобиль Audi.
Около автомобиля обнаружили мужчину в бессознательном состоянии.
На место происшествия приехали врачи и констатировали, что мужчина мертв. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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