Вильнюс примет мигрантов только по приказу МВД Литвы

По приказу Министерства внутренних дел Литвы, если будет такая потребность, Вильнюс пример нелегальных мигрантов. На данный момент столица только представила список мест, где можно было бы поселить мигрантов, однако пока расселять их здесь не планируется, пишет Made in Vilnius.

В столице могут принять не больше 250 мигрантов. Муниципалитет ранее отмечал, что город густо населен, здесь нет помещений с огражденными территориями, где мигранты могли бы находиться на улице.

Также обращают внимание на то, что предложенные муниципалитетом здания находятся рядом с жилыми и нежилыми зданиями, это может вызвать недовольство у местных жителей.

В случае, если возникнет необходимость поселить беженцев в Вильнюсе, то надо позаботиться об охране и внутри и снаружи на всей территории. Если потребуется, мигрантов могут поселить в закрытых зданиях школ, общежития и колонии.

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