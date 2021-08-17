СМИ: Icor выходит из проекта Национального стадиона, его заменит фонд BaltCap

Основной партнер консорциума, выигравшего конкурс на право заключения концессионного договора в отношении Национального стадиона, который будет построен в Вильнюсе, компания Axis industries концерна Icor выходит из проекта, а на ее место придет инвестиционный фонд BaltCap, у которого до этого в проекте была позиция финансового партнера, сообщает портал бизнес-новостей vz.lt.

Управляемой фондом BaltCap компании Venetus Capital, которая до настоящего времени владела 1% акций специальной компании проекта, будет передано 97% акций Axis Industries, и она станет главным владельцем компании. А у Axis Industries будет 1% акций специальной компании проекта.

BNS напоминает, что согласно концессионному договору на холме в микрорайоне Вильнюса Шешкине должен быть возведен многофункциональный спортивный комплекс, в который, кроме национального стадиона, будут входить еще 15 объектов: площадка для легкой атлетики, 6 баскетбольных залов, 3 площадки для футбольных тренировок, залы для гандбола, гимнастики, бокса. Также будет построен музей спорта, общественный центр, библиотека, детский сад.

Проект на 150 млн евро в последние годы не продвигался из-за споров с правоохранительными органами и Службой госзакупок (СГС), которая признала конкурс на право заключения концессионного договора незаконным, однако суд отменил это решение, а служба решение суда не стала обжаловать.

В марте прошлого года Служба госзакупок не разрешила подписать концессионный договор по просьбе Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) и Генеральной прокуратуры. Тогда правоохранительные ведомства хотели выяснить, является ли увеличение стоимости концессии после переговоров обоснованным и законным.

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