Предприниматели в растерянности из-за новых правил, поэтому без масок в магазины пускать не будут

С 16 августа в Литве вступили в силу некоторые ограничения и запреты. Бизнес отмечает, что находится в растерянности из-за нового порядка. До сих пор непонятно, когда работники должны быть в масках, а когда могут обходиться без них. Представитель сферы торговли отмечает, что до 13 сентября маски в этой сфере обязательны. Некоторые торговые сети заявили, что у них маски будут нужны всегда.

Представители бизнеса обратились в редакцию Delfi и сказали, что новый порядок им непонятен: неясно, кто из работников торговых центров может быт без маски, кроме того, заметила, что в коллективах есть и привитые и непривитые работники.

Delfi связался с представителем Минздрава Галиной Загребневене, которая сказала, что необходимость в маске связана не с тем, привит работник или нет, а с тем, каких клиентов он обслуживает.

Если будут обслуживать только покупателей с "паспортом возможностей", то маски рекомендуются, а если и тех и других - они обязательны.

О порядке ношения масок высказался и пресс-секретарь сети Norfa Дарюс Рилишкис. Он сказал, что несмотря на то, что с 13 сентября в магазинах площадью больше 1500 кв. м смогут находиться только люди с "паспортом возможностей" и маски там только рекомендуются, Norfa вводит свои правила – как до этого дня, так и после 13 сентября маски будут обязательными во всех магазинах этой сети.

"Порядок не изменится – все должны быть в масках", – сказал он, заметив, что рекомендацию правительства сложно выполнить, нужно будет проверять каждого покупателя.

"Тогда у двери придется держать охранника, который будет проверять "паспорта возможностей". Это сложно",– сказал он.

По словам Рилишкиса, по-прежнему в магазинах останутся перегородки между рабочими местами и требование соблюдать дистанцию.

Глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене в фейсбуке обратила внимание на то, что до 13 сентября маски в магазинах остаются обязательными.

"Исключение может касаться только тех мест, где все покупатели - только с "паспортами возможностей". Таких мест среди членов нашей ассоциации пока нет. Я замечаю немало вводящей в заблуждение информации о том, что тем, у кого есть "паспорт возможностей" маски рекомендуются. Это не так!!! Во всех местах торговли маски обязательны, если там обслуживают всех клиентов.

Без масок можно быть только там, где обслуживают только людей с "паспортом возможностей". Поэтому прошу правильно надевать маски и с пониманием относится к работникам в сфере торговли, которые просят соблюдать правила и обеспечивают безопасные условия для всех", – предупредила он.

Редакция напоминает, что с 16 августа бизнес может выбирать, кого обслуживать - людей с "паспортом возможностей" или всех клиентов, не ждать 13 сентября, когда "паспорт возможностей" станет обязательным. Компании, которые будут обслуживать только людей с этим документом, смогут не соблюдать более жесткие требования.

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