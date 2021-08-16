Авиакомпания Ryanair запланировала 6 новых маршрутов из Литвы

Ирландская авиакомпания Ryanair с августа запланировала шесть новых маршрутов из Каунаса и Вильнюса.

Из Вильнюса можно будет улететь в Бирмингем в Соединенном Королевстве и Эйндховен в Нидерландах. Полеты в последний город будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, а в Бирмингем – по вторникам и субботам.

Из Каунасского аэропорта с 31 октября должны стартовать полеты в испанскую столицу Мадрид, которые будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, с 1 ноября – в город Ольборг в Дании и Гетерборг в Швеции. Эти полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Со 2 ноября прямым рейсом из Каунаса можно будет улететь в столицу Венгрии Будапешт. Полеты в этот город будут осуществляться по вторникам и субботам.

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