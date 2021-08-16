С понедельника на "паспорт возможностей" надо сдавать платные тесты, сколько это будет стоить

Гедре Балчуте ru.DELFI.lt

С понедельника, 16 августа, на "паспорт возможностей" надо сдавать платные тесты, бесплатно тестировать будут только беременных и тех, кому нельзя прививаться по медицинским показаниям.

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