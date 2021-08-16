В Литве 136 компаний намерены принимать только клиентов с "паспортами возможностей"

16 августа до 11 ч. уже зарегистрировались 136 компаний, которые намерены принимать только клиентов с "паспортами возможностей". В основном это заведения общепита в столице Литвы. Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) объяснил, что за проверку клиентов отвечает компания, за нарушение правил ждет штраф 1500-6000 евро.

"Больше всего в Вильнюсе и 83% – из сферы общепита", – информировала представитель НЦОЗ Ингрида Скридайлене.

Она пояснила, что компании, которые декларировали принятие клиентов только по паспортам, до 13 сентября не смогут отменить свое решение. Компании сами решают, как им работать до 13 сентября.

"Если компании декларировали, что будут работать только с теми, у кого есть "паспорт возможностей", то они должны обеспечить контроль – решить, какие документы принимать, бумажные или цифровые, для этого потребуются сканеры", – сказала Скридайлене.

Таким компаниям надо только подать заявку, ждать какого-то подтверждения не надо.

По распоряжению главы Минздрава Арунаса Дулькиса, компании смогут проверять не только "паспорт возможностей", но и удостоверения для идентификации личности, а также справку от врача о болезни коронавирусом, отрицательный результат теста на ковид, европейский цифровой сертификат COVID-19 и т.д.

Скридайлене не могла сказать, как должны проверять клиентов, важно, чтобы во время контроля клиент доказал наличие действующего документа.

"Наши контролирующие ведомства будут проверять "паспорт возможностей" и документ удостоверяющий личность – чтобы не пользовались "паспортом возможностей" другого лица. Похожим порядком должны пользоваться и компании, чтобы им не пришлось отвечать за мошенничество клиентов", - сказала специалист, заметив, что за обман со стороны клиента будет отвечать компания, поскольку она обязана контролировать соблюдение порядка.

Скридайлене сказала, что потом через суд компания может взыскать с клиента-мошенника назначенный ей штраф. По ее словам, компании также смогут просить клиента предъявить удостоверяющий личность документ.

В случае с лицами до 16 лет достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, чтобы можно было проверит возраст.

Компании не смогут в одном помещении принимать все клиентов, а в другом только привитых.

Скридайлене не сказала, как часто будут проходить проверки, но заметила, что будет немало контролирующих ведомств, не только НЦОЗ, но и Государственная продовольственно-ветеринарная служба, представители муниципалитета, полиция и др.

Она напомнила, что компании, работающие со всеми клиентами, се сегодняшнего дня уже должны действовать по ужесточенным правилам, иначе их ждут штрафы. Для компаний, принимающих только клиентов с "паспортом возможностей", все введенные требования действительны на уровне рекомендаций.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!