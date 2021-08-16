Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

Несущие дежурство истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО на прошлой неделе два раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить российские военные самолеты.

Как сообщило министерство обороны Литвы, в среду, 11 августа был опознан находившийся в международном воздушном пространстве российский военный саомолет, а в четверг - еще два, летевший из России в Калининград.

Самолеты следовали с включенными транспондерами, поддерживали радиосвязь с региональными авиадиспетчерами. Все они летели без летного плана, однако план сопровожденного в среду самолета позже появился.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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