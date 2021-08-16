Глава МВД Литвы просит президента инициировать поправки к законам ЕС о миграции

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой на ближайшем Совете глав Евросоюза (ЕС) поднять вопрос о необходимости внесения изменений в правовые акты ЕС, связанные с нелегальной миграцией.

МВД в понедельник сообщило, что правовые акты ЕС в сфере охраны госграницы, миграции и убежища должны создавать условия для эффективного реагирования на нелегальную миграцию во время гибридной войны не только для Литвы, но и для других стран ЕС.

"Режим соседней Беларуси использует мигрантов как оружие для достижения своих политических целей. Это организованная деятельность, цель которой - нанести вред, поэтому ответ ЕС должен быть решительным, а правовые акты ЕС должны отражать новую реальность и ясно регламентировать действия стран ЕС по предотвращение злоупотреблений со стороны третьих стран", - подчеркнула А, Билотайте.

"Это вопрос должен обсуждаться на высшем уровне, поэтому я прошу президента поднять его на Совете глав ЕС", - завила министр.

А. Билотайте полагает, что внесение изменений в законодательные акты на национальном уровне не только помогло Литве стабилизировать ситуацию, остановить потоки мигрантов, но и обеспечило выполнение международных обязательство, так как были созданы условия для подачи прошений об убежище в пунктах погранконтроля и в транзитных зонах, а также в посольствах и консульствах Литвы.

Вопрос об адекватности правовых актов ЕС, которые регламентируют управление системами миграции и убежища в случае гибридной войны, министр намерена поднять во время видеовстречи министров внутренних дел ЕС.

В этом году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли 4122 мигранта. После стабилизации положения в Литве и приостановки потока нелегально пересекающих границу людей, количество нелегальных мигрантов увеличилось в Латвии, там объявлена экстремальная ситуация.

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