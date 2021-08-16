С понедельника - новые правила относительно ношения масок в Литве

С 16 августа в Литве меняется порядок ношения масок – людям, у которых есть "паспорт возможностей", маски в помещениях и на открытых местах носить рекомендуется.

До сих пор надевать маски в общественных местах и в помещениях (банках, магазинах, аптеках, кинотеатрах, общественном транспорте и т.д.) должны были все, за исключением лиц младше 6 лет. Их не надо было надевать на улице, если соблюдалась дистанция в два метра.

С 16 августа владельцам "паспорта возможностей" надевать маски рекомендуют. Если у человека нет "паспорта возможностей" он в обязательном порядке должен надевать маску в местах развлечения, в магазинах, на рынке, во время получения услуг, в кафе и ресторанах, в кинотеатрах и в других закрытых помещениях.

Минздрав Литвы сообщал, что правила ношения масок в стране нарушали чаще всего.

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