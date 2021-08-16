Журналист нашел самое дешевое место в Паланге: в интернете такие цены не увидишь

Пока все жалуются на то, как дорого в Паланге и сравнивают ее с Турцией, журналист Delfi Ориюс Гасановас решил проверить, действительно ли там все так дорого. Ему удалось найти самый дешевый дом отдыха на литовском курорте. За ночь в помещении со всеми удобствами придется заплатить всего 5 евро - и главное, безо всяких дополнительных условий.

Если вы ищите место в Паланге через популярные порталы, то от цен действительно станет дурно. Летом цены в большинстве гостиниц и домов отдыха колеблются в пределах 60-200 и больше евро за ночь для двоих. Бывают такие выходные, когда дешевле 150 евро за ночь ничего не найдешь.

В выходные на Ивака Купалу не найдешь ничего и за 150 евро, нередко остаются варианты только по 500-600 евро за ночь. Не удивительно, что отдыхающие жалуются на дороговизну/

Уже лет 10 цены в Паланге сравнивают с ценами в Турции, где за 200-300 евро можно провести неделю, а в цену входит проживание, питание и перелет.

Многие отдыхающие говорят, что им не нужна роскошь, достаточно, чтобы было, где переночевать.

Многие думаю, что дешевле всего отдыхать у палангских бабушек, которые превращают свои дома и квартиры в мини-гостиницы. При лите за человека "бабушки" брали 10-25 литов, сейчас это 10-25 евро.

Но есть такие люди, которые не хотят жить в чужом доме, а на гостиницы у них не хватает денег.

Оказывается, что не "бабушкино" жилье в Паланге самое дешевое! Об этом рассказали будущие студенты, которые умеют экономить и "бабушкины" апартаменты им не по карману.

Братья-близнецы Юргис и Йокубас Шимкайтисы в этом году окончили 12 класс. Они немало времени потратили на поиск самого дешевого жилья в Паланге и нашли дом отдыха Politechnika. Цены там летом начинаются с 5 евро на человека, но иногда поднимаются до 6-7 евро за ночь (зависит от дней недели).

Кроме того, дом отдыха находится в отличном месте - на ул. Даряус ир Гирено, в 800 м от моря и ул. Й.Басанавичюса и в 200 м от парка Бируте. На Booking.com сказано, что ближайшее кафе находится в 50 м от дома отдыха.

"Здесь лучше, чем у бабушек, больше личного пространства, как в гостинице", – сказали братья.

В доме отдыха Politechnika есть два корпуса с комнатами разного типа - от скромных до улучшенного варианта. Братья просили самый дешевый вариант и заплатили в выходные по 7 евро с человека. "За эти деньги мы получили кровати, постельное белье и небольшое полотенце", – сказал Йокубас.

Роскоши в доме отдыха Politechnika не найдете. Если вы заказываете самый дешевый вариант, то придется довольствоваться общим душем и санузлом. Братья заметили, что туалетной бумаги там явно не хватает, поэтому стоит иметь свою.

Холодильники стоят в коридорах - только надо пометить каждую вещь, которую там оставляете.

"Это очень популярное место. Здесь останавливаются и семьи с детьми, и молодежь. Все очень приятные, нам понравилось", – сказали молодые люди.

Индре и Мантас из Шяуляй также приезжают сюда не в первый раз. "Нам дали светлую комнату с видом на деревья. Мы как в парке, очень уютное место", – сказали он.

Индре сказала, что удобное место - общая кухня.

"Мы любим самостоятельный отдых, в рестораны не ходим. Утром варим яйца, вечером нарезаем салат. Здесь есть и кастрюли, и сковородки, и ножи, и тарелки", – радовалась девушка.

В интернете такие цены в этом доме отдыха не показывают. Например, на Booking.com предлагают апартаменты из двух комнат на 4 человека за 84 евро (это 21 евро с человека).

Журналист обратился в администрацию Politechnika. Оказывается, о дешевых комнатах в интернете не сообщают. Надо звонить заранее и бронировать комнату по телефону или заказывать на месте.

Руководитель дома отдыха Одета Отесен подтвердила, что это самое дешевое место в Паланге.

"Мы часто предлагаем койки по 5 евро в трехместных номерах, за троих это 15 евро в сутки. Мне кажется, это по карману даже для студентов", – сказала она.

"В первую очередь мы бронируем места для общины Каунасского технологического университета, а то, что остается свободно, предлагаем желающим.

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