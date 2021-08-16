Самые влиятельные в Литве 2021: в списке политиков большие перемены

Портал Delfi седьмой год подряд проводит опрос, выявляя самых влиятельных в разных группах общества Литвы. Обычно обзор начинается со списка самых влиятельных политиков. Опрос помогает понять, кто больше всего влияет на формирование мнения в обществе и в государстве. В ходе исследования проводят два опроса - общественного мнения и экспертов в конкретной сфере.

Выявляют самых влиятельных среди политиков, предпринимателей и экономистов, госслужащих, общественных деятелей, представителей СМИ и поп-культуры.

Элита по-прежнему считает, что самый влиятельный политик Литвы - премьер-министр Ингрида Шимоните (в пролом году первое место досталось тогдашнему премьер-министру Саулюсу Сквернялису).

На втором месте в этом году президент Гитанас Науседа (в прошлом это был лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис).

На третьем месте в этом году спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (в прошлом году она занимала 16 место, а на на третьем был Науседа).

Весь рейтинг глазами экспертов:

1. Ингрида Шимоните

2. Гитанас Науседа

3. Виктория Чмилите-Нильсен

4. Витаутас Ландсбергис

5. Габриэлюс Ландсбергис

6. Валдас Адамкус

7. Даля Грибаускайте (в прошлом году 5 место)

8. Рамунас Карбаускис

9. Аушрине Армонайте (в прошлом году - 27 место)

10. Саулюс Сквернялис

Опрос общества показал, следующий результат:

1. Гитанас Науседа

2. Ингрида Шимоните

3. Валдас Адамкус

4. Витаутас Ландсберис

5. Габриэлюс Ландсбергис

6. Виктория Чмилите-Нильсен

7. Даля Грибаускайте

8. Рамунас Карбаускис

9. Аушрине Армонайте

10. Саулюс Сквернялис

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