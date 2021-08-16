Выявляют самых влиятельных среди политиков, предпринимателей и экономистов, госслужащих, общественных деятелей, представителей СМИ и поп-культуры.

Элита по-прежнему считает, что самый влиятельный политик Литвы - премьер-министр Ингрида Шимоните (в пролом году первое место досталось тогдашнему премьер-министру Саулюсу Сквернялису).

Статьи по теме:
Премьер Литвы: препятствование работе журналистов совершенно неприемлемо  (12)
Шимоните: правительство обеспечит прозрачность строительства забора на границе с Беларусью  (10)

На втором месте в этом году президент Гитанас Науседа (в прошлом это был лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис).

На третьем месте в этом году спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (в прошлом году она занимала 16 место, а на на третьем был Науседа).

Весь рейтинг глазами экспертов:

1. Ингрида Шимоните
2. Гитанас Науседа
3. Виктория Чмилите-Нильсен
4. Витаутас Ландсбергис
5. Габриэлюс Ландсбергис
6. Валдас Адамкус
7. Даля Грибаускайте (в прошлом году 5 место)
8. Рамунас Карбаускис
9. Аушрине Армонайте (в прошлом году - 27 место)
10. Саулюс Сквернялис

Опрос общества показал, следующий результат:

1. Гитанас Науседа
2. Ингрида Шимоните
3. Валдас Адамкус
4. Витаутас Ландсберис
5. Габриэлюс Ландсбергис
6. Виктория Чмилите-Нильсен
7. Даля Грибаускайте
8. Рамунас Карбаускис
9. Аушрине Армонайте
10. Саулюс Сквернялис

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!