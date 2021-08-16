С понедельника в Литве вступают в силу важные перемены: без "паспорта возможностей" – больше ограничений

Бизнес в Литве с понедельника может принимать клиентов только с "паспортом возможностей", тогда ему не придется выполнять дополнительные требования.

С 16 августа в Литве вступают в силу новые ограничения для людей без "паспорта возможностей" в кафе, ресторанах, барах, гостиницах и на мероприятиях. В помещении у столика снова смогут сидеть только два человека или члены одной семьи.

Правительство в среду одобрило введение ограничений, которые вступят в силу с 13 сентября. Но некоторые ограничения вступают в силу с 16 августа, эти решения примет глава Минздрава, о них пока не объявляли.

По данным правительства, компании с 16 августа по 13 сентября смогут выбирать: обслуживать всех или только людей с "паспортом возможностей" (во втором случае будет действовать меньше ограничений).

За нарушение действующего порядка грозит штраф в размере 1500-6000 евро.

Сектор общепита

В секторе общепита будут действовать такие ограничения: в помещении за одним столиком могут сидеть два человека или только члены одной семьи. На улице за одним столиком могут сидеть не больше 5 человек или члены одной семьи.

"Обязательно: если человек не ест, он должен быть в маске, важно соблюдать дистанцию 2 метра без перегородки или 1 метр с перегородкой, важно обеспечить условия для гигиены рук, проветривать помещение, дезинфицировать поверхности, информировать об общих правилах безопасности", – сказано в сообщении Минздрава.

На работу не могут приходить и за услугами обращаться больные люди. Если кафе будет принимать только клиентов с "паспортом возможностей", то количество людей за столиком не ограничивается, можно предоставить услуги самообслуживания, однако клиенты должны быть в масках и соблюдать дистанцию в два метра.

Торговля и услуги – расстояние и маски

"Маски и дистанция 2 метра в помещении, обеспечение условий для поддержания гигиены рук, управление потоками, частое проветривание помещений, дезинфекция поверхностей, предоставление информации о требованиях гигиены и безопасности", – сообщает Минздрав.

Работники не могут работать, если плохо себя чувствуют.

С "паспортом возможностей" разрешены все виды деятельности и услуг – кроме установленных исключений, рекомендуют маски, дистанцию 2 метра, контроль за потоками.

В гостиницах – графики питания, маски

В гостиницах с понедельника должны обеспечить более строгий порядок питания людей без иммунитета и отрицательного теста или же обслуживать только людей с "паспортом возможностей".

"Обязательно: установить график питания, в общих помещениях дистанция 2 метра, маски, обеспечение условий для поддержания гигиены рук, дезинфекция поверхностей, частое проветривание помещений. Запрещается: предоставлять питание по типу самообслуживания", – сообщает Минздрав.

Если гостиницы будут обслуживать только людей с паспортами возможностей", то остается лишь рекомендация носить маски и соблюдать дистанцию.

Мероприятия

Организаторов мероприятий также ждут перемены.

"Запрещается: в закрытом помещении занимать больше 75% мест и разрешать зрителям стоять", – пишет Минздрав.

Обязательно: маски, распределение участников по секторам по 500 человек 500, чтобы люди не пересекались, билеты продавать по интернету или регистрировать посетителей, еду подавать в отведенных для этого местах, соблюдать общие требования гигиены и безопасности.

Если мероприятия организуют только для людей с "паспортом возможностей" тогда количество участников в помещении и на улице не ограничивается, а если на мероприятии меньше 500 человек, то можно и есть на своих местах. Рекомендуются маски, дистанция 2 метра, контроль потоков.

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