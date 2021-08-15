Министр транспорта: самые интенсивные работы на участке Via Baltica начнутся в 2023 году

Крупнейшие работы по реконструкции участка международной магистрали Via Baltica протяженностью 40 км от Мариямполе до границы с Польшей начнутся в 2023 году, говорит министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

"Наши соседи-поляки, вероятнее всего, закончат в 2023 году, а тогда уже у нас начнутся крупнейшие работы. (...) В 2024 году у нас будет красивый участок от Каунаса до границы с Польшей, соответствующий требованиям безопасности, скорость 130 километров", – сказал министр на презентации в Мариямполне в пятницу.

По его словам, стоимость проекта достигает примерно 300 млн евро, а финансирование выделяется из бюджета для надзора за дорогами и их развития и финансовой помощи Евросоюза (ЕС).

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"Надеюсь, получится и с общением с Министерством обороны, поскольку это дорога, важная и для военной мобильности, а на уровне ЕС она предусмотрена и для проектов военной мобильности, надеюсь, часть финансирования мы сможем покрыть на дополнительные средства ЕС", – сказал М. Скуодис.

По словам министра, сейчас идет проектирование, завершить его намечается в начале следующего года. Приступить к работам подряда планируется во втором полугодии следующего года.

Как сказал М. Скуодис, по дороге за сутки проезжает около 21 тыс. автомобилей, более половины из них – грузовые. Поскольку дорога узкая, при неосторожном обгоне происходит немало аварий.

Четырехполосная Via Baltica соединит Таллин, Ригу, Каунас и Варшаву. По ней из Западной Европы через Польшу в Литву и другие страны Балтии следует много грузового транспорта.

Общая протяженность Via Baltica в Литве составляет 274 километра, проект получил статус особой государственной важности.

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