Правящие ждут, когда находившиеся среди зачинщиков беспорядков политики примут на себя ответственность "с такими коллегами некомфортно"

Во вторник митингующих возле Сейма поддержали парламентарии Айдас Гедвилас, Миндаугас Пуйдокас, Пятрас Гражулис, Дайнюс Кепенис, Валюс Ужуолас, а также советник Гражулиса Наглис Путейкис и лидер Партии труда Викторас Успасских. П. Гражулис выдал разрешения на вход в Сейм якобы для экскурсии. Во время беспорядков у Сейма во вторник вечером пострадали 18 стражей порядка: 12 полицейских и шесть сотрудников Службы общественной безопасности.

Радвиле Моркунайте-Микуленене, староста фракции СО-ХДЛ в Сейме, заявила в передаче LNK, что первая часть протеста также вызвала беспокойство и удивление.

"Эти события состояли из нескольких элементов. Возможно, все мы согласны с тем, что в свободной и демократической стране выражать свое мнение и позицию - дело уважительное. Однако не столько форма дневного митинга, сколько содержание вызывало беспокойство и изумление. Сразу же были поставлены эшафоты, люди скандировали определенные лозунги. Показывались определенные жесты, направленные в окна Сейма, и знаки удушья.

Это одно, но то, что произошло вечером, было хуже и сложнее. Я вижу в этом угрозу государству и государственности", - сказала политик.

Р. Моркунайте-Микуленене заявила, что ей было некомфортно работать с парламентариями, которые поддерживали протест.

"Мы постоянно слышим в Сейме определенную лексику. Коллега П. Гражулис в Сейм и траурный венок приносил. Господин Пуйдокас, несколько других коллег, которые не прятались и еще вышли поговорить на улицу, подстрекают участников к более активному штурму Сейма. Собраться возле Правительства.

Но после этого им самим сложно выйти из Сейма. Я считаю это жалким поведением. (...) Мне некомфортно с такими коллегами", - заверила консерватор.

М. Пуйдокас и А. Гедвилас поспешили дистанцироваться от "второй" части протеста - беспорядков возле парламента.

Член Сейма П. Гражулис также принимал участие в вечерней части беспорядков.

"Эта грань очень тонкая. Как я уже сказал, художественные средства митинга были сомнительными. Те же люди, если они дистанцировались от беспорядков, в тот же вечер подстрекали и поддерживали этих людей. Не знаю, насколько искренни их извинения.

Но если факты, которые были спровоцированы самими членами Сейма, зафиксированы в материалах полиции или где-либо еще, я думаю, что Сейм должен решить. Должны ли люди, у которых есть такие намерения, работать в Сейме. Я имею в виду - действовать против государства", - сказала Р. Моркунайте-Микуленене.

По ее словам, во вторник ей удалось покинуть Сейм сразу после заседания.

"Но опыт других моих коллег гораздо более драматичен. Мы живем в поистине странные времена, когда людям за свои убеждения приходится мирно противостоять таким угрозам и агрессивным выпадам. Я понимаю, что в день митинга были разные люди, которые искренне верили в то, о чем говорили.

Но мы видим не один митинг, где все переплетается. И, по сути, он больше не касается одного вопроса. Но действия направлены на дестабилизацию ситуации в государстве", - заявила она.

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