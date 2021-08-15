Развлечения на взморье: спасатели одного за другим вытаскивали мужчин из воды, другого пришлось искать с полицией

Спасатели, работающие на берегу Балтийского моря, каждый день напоминают людям, что в нетрезвом состоянии купать нельзя, но люди, которые слишком расслаблены, не склонны слушаться. На помощь спасателям в субботу пришлось вызвать полицию.

"Клайпедские пляжи" рассказали, как прошла их суббота.

"К полудню в Каркле пьяный отдыхающий не хотел выходить из воды, был без белья, неадекватен, на помощь вызвали спасателей. С помощью спасателей и полиции отдыхающего вытащили из воды и передали полиции. Также в Смилтине мужчина тонул за пределами пляжа у пристани, спасатели оказали ему первую помощь после того, как с помощью отдыхающего его вытащили на берег. Вечером в Мелнраге у пристани, за пределами пляжа, спасатели спасли человека, который не мог вернуться на берег", - спасатели сообщают, что все события произошли за пределами пляжа, где спасателей нет.

Другой мужчина поднял на ноги полиции, когда, отдыхая на пляже с матерью, ничего ей не сказал и он исчез с дюн Мелнраге.

"Находясь в нетрезвом состоянии он пошел в сторону воды и пропал. После двух часов интенсивных поисков его нашли поблизости дома", - рассказывают "Клайпедские пляжи".

Спасатели просят людей дорожить своей жизнью и жизнями других людей.

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