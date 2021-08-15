Высылка нелегальных мигрантов - сложная миссия: некоторые из них категорически отказываются ехать домой

По словам председателя комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринаса Кащюнаса, всех, кто не будет признан беженцем, придется вернуть в страны происхождения. Однако эта процедура может занять некоторое время. Руководитель Центра регистрации иностранцев Александрас Кисловас заявил в передаче Delfi "Факты и мнения", что получение необходимых документов занимает всего несколько месяцев, но Ирак, граждане которого в основном входят в число тех, кто нелегально пересекает литовскую границу, вообще не принимает депортированных - только тех, кто возвращается добровольно.

Цель - вернуть в страны происхождения

По словам председателя комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринаса Кащюнаса, в настоящее время рассматривается около 200 заявлений о предоставлении статуса беженца для нелегальных мигрантов, пересекших границу, но все они признаны экономическими мигрантами.

"Те люди, которые не будут признаны беженцами, должны будут быть возвращены в страны их происхождения. Таков план, мы делаем все, чтобы это произошло", - сказал Л. Кащюнас.

По его словам, с учетом практики других стран этот процесс непростой: "Бывают случаи, по опыту стран Южной Европы, когда некоторые люди проводят в лагерях и год, и два. Эти страны происхождения часто просто не хотят принимать их обратно".

По словам Л. Кащюнаса, одна из самых больших проблем заключается в том, что Ирак не имеет соглашения о реадмиссии с ЕС.

"Есть добровольное и принудительное возвращение после различных процедур. Теперь нам нужно сосредоточить усилия на добровольном возвращении, есть программа Международной организации по миграции, национальные инструменты, когда покупаешь билет домой и даешь определенную сумму денег на обустройство. Я знаю, что на это уже согласились несколько человек", - сказал он.

По словам Л. Кащюнаса, среди мигрантов можно заметить людей, которые могут быть внедрены, чтобы помочь не разрушить схемы бизнеса по транспортировке мигрантов, они отговаривают тех, кто хочет вернуться в страну происхождения.

"Их легко идентифицировать, потому что обычно это те же [люди], которые организуют беспорядки в лагерях. На мой взгляд, лучший инструмент - изолировать их. И это делается", - сказал Л. Кащюнас.

Процесс длится месяцами

Александрас Кисловас, руководитель Центра регистрации иностранцев, представил количество иностранцев, проживающих в Пабраде. В настоящее время там 540 человек, большинство из которых - иракцы. В общей сложности там живут 41 гражданин Камеруна, 39 граждан Демократической Республики Конго и 24 - из Новой Гвинеи.

По словам А. Кисловаса, у некоторых мигрантов нет документов, удостоверяющих личность, некоторые меняют личность и представляются по-другому. По его словам, таких мигрантов около 10%. Тогда работать с ними сложнее и это занимает больше времени.

А. Кисловас говорит, что для того, чтобы в одиночку вернуть мигрантов в страну происхождения, процесс получения необходимых документов для пересечения границы и возвращения домой занимает около 3-4 месяцев. Все это необходимо согласовать со страной происхождения, чтобы она согласилась принять их.

"Если мы говорим об иракцах, мы отправляем запрос в наше посольство в Варшаве с просьбой прислать соответствующий заполненный опросник, копии документов в посольство Ирака в Варшаве. Ясно, что этот процесс требует времени. Мы уже отправили несколько таких анкет, но через четыре недели получили ответ с просьбой предоставить дополнительные цветные копии. Сложно сказать, зачем они нужны, но мы должны это сделать", - пояснил А. Кисловас.

По его словам, многое определяется накалом отношений между странами. Он также объяснил важность соглашения о реадмиссии, которого у Ирака со странами ЕС нет.

"Наверное, самым большим преимуществом соглашения о реадмиссии является то, что нам, пограничникам, не нужно собирать документы и доказывать, что он (мигрант - Delfi) является гражданином этой страны. Этим и занимается само государство", - сказал руководитель Центра регистрации иностранцев.

Сложная процедура

По словам А. Кисловаса, высылка нелегальных мигрантов в страну происхождения - непростая процедура, когда высылаемого просто садят в самолет, многое зависит от авиакомпаний.

"Каждая авиакомпания имеет определенные соответствующие правила, которые предусматривают определенные случаи, связанные с такими рейсами. Авиакомпании требуют оценки определенных факторов риска, поскольку некоторые иностранцы не хотят лететь домой. У него может быть паспорт, но он не поедет домой. Есть определенные способы, и у нас есть практика, когда человека возвращают насильно. Это довольно сложная работа, потому что даже спланировав такую высылку, иностранец может сопротивляться, кричать, плакать и имитировать приступы", - сказал руководитель Центра регистрации иностранцев.

"Пилот, капитан, принимает решение о физической посадке в самолет. И их право - отказаться везти вас. В нашей практике была одна высылка гражданина Кубы, когда только с третьего раза выслали. В первый раз он кричал. Во второй раз этот иностранец просто начал помечать места своими фекалиями, пытался пометить других пассажиров, наших офицеров, плевался, кусался и так далее. Третий раз был успешным", - сказал А. Кисловас.

В случае с коммерческими рейсами, поясняет А. Кисловас, на одном рейсе может быть отправлено не более двух мигрантов с сопровождающими, но можно организовать совместные рейсы с FRONTEX, которые можно выслать до 50 иностранцев, но это сложная процедура.

"Возврат с помощью чартерного самолета - сложная процедура, сложная покупка. Следующим этапом является получение всех соответствующих разрешений, например, на посадку в стране происхождения. Что касается Ирака, то он не принимает депортированных, только тех, кто возвращается добровольно. Они заявляют, что их граждане могут решать, возвращаться ли в страну", - пояснил А. Кисловас.

По его словам, рассматриваются различные варианты возвращения нелегальных мигрантов в страны происхождения не только коммерческими рейсами.

"Мы говорим с нашими польскими коллегами о возможности приехать в аэропорт Шопена, потому что количество рейсов из Литвы весьма ограничено. Что касается других методов депортации, хочу отметить, что мы вместе с FRONTEX за последние несколько лет провели ряд операций. Были даже такие нюансы, что коллеги из Вильнюсского аэропорта прилетали за нами чартером для вылета в страну происхождения. Наверное, и сейчас нам придется разобраться в таких моментах с высылкой людей из проблемных стран".

Около 5 процентов могут остаться в Литве

А. Кисловас пояснил, что возможность возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения зависит от различных факторов.

"Зависит от того, как отреагируют посольства и как быстро они выдадут документы. Сколько откажутся от поездки, проблемные [мигранты]. Как быстро мы сможем подготовить профессионалов, которые смогут выполнять эту работу. Возможно, какое-то количество иностранцев обязательно останется в Литве. Я бы не сказал, что будут высланы все сто процентов", - предсказал он.

"Может, стоит говорить о 5 процентах, а может, чуть больше. Возможно, они останутся в Литве", - сказал А. Кисловас.

По словам А. Кисловаса, в настоящее время некоторые мигранты думают о возвращении, но есть и категорически отказывающиеся возвращаться домой.

"Ясно, что определенная часть, которая говорит, что они не поедут домой, также примет соответствующие решения, когда увидит, что их соотечественники уезжают. Не секрет, что, вернувшись домой, они, вероятно, снова попытаются отправиться в путешествие. Может быть, уже не через Литву", - считает А. Кисловас.

Он говорит, что сегодня не хватает человеческих ресурсов для организации высылки, и планируются дополнительные посты.

"Сегодняшнее количество иностранцев представляет собой очень большую проблему для организации их депортации и возвращения, потому что, как я уже сказал, это все еще сложный процесс. <...> Несколько лет назад коллеги из Швеции столкнулись с наплывом иракцев. В основном благодаря добровольной репатриации большое количество иракцев смогли уехать в свою страну происхождения, но добровольная репатриация - действительно долгая работа, нужно долго говорить и объяснять человеку", -сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!