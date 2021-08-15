Коронавирус в Литве: 434 новых случая, скончались 3 человека

За минувшие сутки в Литве выявлено 434 новых случая коронавируса, от этого инфекционного заболевания скончались три человека, сообщил в воскресенье Департамент статистики. За сутки госпитализировали 42 человека, 36 из них нуждались в кислороде.

Скончавшимся было от 60 до 89 лет.

В настоящее время 370 пациентов с COVID-19 проходят лечение в больницах, 42 из них - в реанимации, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

Кислород получают 317 человек, 25 пациентов на ИВЛ.

За 14 дней количество новых случаев на 100 тысяч населения выросло до 242,3 случая, а доля положительных диагностических тестов достигает 4,1 процента.

За минувшие сутки в стране было проведено 6 357 молекулярных (ПЦР) и 7791 антигенных тестов на коронавирус.

За сутки изолировались 3483 прибывших в Литву, а общее количество лиц, находящихся в самоизоляции, достигло 32 680 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве заболели 289 тысяч 810 человек, из которых 5 862 все еще болеют.

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