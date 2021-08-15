Исключение: для кого тестирование на коронавирус в Литве будет бесплатным

Для людей, которые не могут привиться по медицинским показаниям, тестирование на COVID-19 в мобильных пунктах для получения паспорта возможностей будет проводиться бесплатно, говорит представитель министра здравоохранения Айсте Шукста.

"Семейный врач или аллерголог определит, есть ли у человека аллергия на какой-либо из компонентов вакцины. Затем в его учетную запись в системе e.sveikata вводится специальный код, и человек регистрируется для прохождения ПЦР-теста - система распознает его как способного бесплатно сделать тест на получение паспорта возможностей", - сказал А. Шукста BNS.

Она отметила, что это исключение по поводу бесплатного тестирования также распространяется на беременных женщин, хотя рекомендаций не вакцинировать их.

"Однако из-за деликатности ситуации мы понимаем, что может быть сложно принять решение, поэтому тесты для них также будут бесплатными. (...) В мобильном пункте им нужно будет предъявить удостоверение личности и карту беременной", - пояснила представитель министра.

С понедельника для всех остальных тесты на получение паспорта возможностей станут платными.

По словам Греты Бейнаравичюте, координатора горячей линии 1808, в настоящее время на веб-сайте нет специального регистрационного поля для предусмотренных исключений.

"Происходит работа с e.sveikata, поскольку это определенные международные коды болезней. Это зависит от того, как быстро будут интегрированы системы, но до тех пор люди смогут регистрироваться по телефону", - пояснила Г. Бейнаравичюте.

Она также сообщила, что в конце этой недели было удалено регистрационное поле для теста на получение паспорта возможностей, так как до понедельника нет свободных мест.

"Также такие запись были полностью забиты как минимум на неделю вперед, но они будут аннулированы. Все получат сообщения об отмене", - сказала координатор горячей линии 1808.

Паспорт возможности могут получить люди старше 16 лет, которые были вакцинированы, переболели или регулярно тестируются.

В настоящее время допускаются отрицательные результаты как ПЦР, так и тестов на антигены, но с понедельника будут приниматься результаты ПЦР-тестов, которые будут действительны в течение 48 часов.

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