За минувшие сутки в Беларусь вернули 30 человек, двоих задержали не в приграничной зоне

За минувшие сутки пограничники Литвы на границе с Беларусью развернули 30 нелегальных мигрантов, двоих задержали не в приграничной зоне, сообщила Служба охраны госграницы (СОГГ).

Представитель СОГГ Рокас Пукинскас сказал, что мигрантов вернули в Шальчининкском, Варенском и Лаздийском районах.

Пограничники и помогающие им военные не использовали служебное оружие, спецсредства и физическое насилие.

По словам пограничников, еще троих сбежавших из Руднинкай мигрантов им передали польские пограничники.

Напомним, что во вторник вечером из Руднинкай сбежали 20 мигрантов, сообщалось, что они были найдены. Неясно, кого вернули из Польши - сбежавших из Руднинкай во вторник или совершивших бегство позже.

Всего в Шальчининкском районе, на полигоне в Руднинкай находятся 800 нелегалов.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4000 мигрантов. Преимущественно - иракцы. Из-за этого в стране объявлена чрезвычайная ситуация.

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