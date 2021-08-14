Прогноз погоды: воздух снова прогреется до 27 градусов

В субботу днем над Литвой пройдет малоактивный атмосферный фронт. Во многих районах будет облачно, поэтому небольшие дожди пройдут по всей стране. Осадков не будет только на взморье.

Местами, в основном на востоке, кратковременный дождь может сопровождаться грозами. Днем будет 20–25, на юго-востоке 27 градусов тепла.

В воскресенье Литва останется в южной части циклона, поэтому по-прежнему будет облачно. Ночью дожди пройдут в основном на северо-западе. Ночью будет 10–15, у моря 16–18 градусов тепла.

Днем увеличится облачность, дожди пройдут во многих районах. Местами ожидаются грозы. Днем будет 19–24 градуса тепла. Прохладнее будет на западе, а теплее на юге страны.

В понедельник днем во многих районах будут идти небольшие дожди, местами с грозами. Ночью будет 9–14, у моря 15–17, а днем 22–27 градусов тепла.

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